Dois momentos de acerto foram insuficientes para apagar nova noite negativa de Onana. O Manchester United de Ruben Amorim espreitou o triunfo na visita ao Lyon de Paulo Fonseca, mas encaixou o empate aos 90+4m (2-2).

No arranque dos “quartos” da Liga Europa, na noite desta quinta-feira, Diogo Dalot, Bruno Fernandes e Ugarte foram titulares entre os “Red Devils”.

Recorde o desenrolar do duelo entre Ruben Amorim e Paulo Fonseca.

Depois de um arranque morno, a primeira oportunidade de golo teve assinatura lusa, aos 24 minutos. Na sequência de um cruzamento desferido por Garnacho à direita, Bruno Fernandes encheu o pé junto à pequena área. Todavia, um desvio da defesa revelou-se determinante para manter o nulo.

Na resposta, dois minutos volvidos, o Lyon inaugurou o marcador por Thiago Almada. O médio argentino cobrou um livre, no corredor direito, enviando a bola para a área. Mas, o esférico passou por avançados, defesas e por Onana, uma vez mais mal batido.

Assim, o guarda-redes do Man United patrocinou o primeiro golo de Almada na Liga Europa.

Quando se aguardava pela reação dos pupilos do Ruben Amorim, pouco se viu. A pressão foi errática, a linha recuada permeável à criatividade de Thiago Almada e Mikautadze, e o Lyon em controlo do ritmo.

Por isso, o empate surgiu em contracorrente, aos 45+5m. Depois de o guardião Perri afastar um cruzamento de Bruno Fernandes, Ugarte despejou o esférico na área, encontrando a cabeça de Yoro.

No último lance da primeira parte, o defesa francês, de 19 anos, estreou-se a marcar pelos “Red Devils”.

Na segunda parte, o Man United equilibrou a disputa pelo domínio do ritmo e pela iniciativa ofensiva, apostando em jogadas pragmáticas e confiando nas decisões de Garnacho e Bruno Fernandes.

Junto à baliza de Onana, Tolisso e Mikautadze comandavam as investidas do Lyon, mas erráticos no último passe ou no momento de rematar.

Entre substituições, o duelo abriu, com sucessivos contra-ataques. Em todo o caso, de pólvora seca, raramente exigindo a intervenção de Onana e Perri. Até que o relógio atingiu o minuto 88.

Quando o duelo parecia adormecido, com as equipas satisfeitas com o empate, Bruno Fernandes mirou a área pelo corredor direito, cruzando na direção de Zirkzee. Ao segundo poste, o avançado neerlandês consumou a reviravolta.

Tal momento permitiu a Zirkzee assinar o segundo golo na Liga Europa.

Ainda assim, o final foi amargado para a turma de Amorim, uma vez que Onana voltou a ser protagonista aos 90+4m. Depois de não segurar um primeiro remate, o guarda-redes viu Cherki picar o esférico para o 2-2.

Ao soltar a festa, o francês aplicou o terceiro golo na prova.

O vencedor desta eliminatória vai cruzar destinos com Rangers ou Athletic Bilbao nas meias-finais. Antes do duelo em Old Trafford – na noite de quinta-feira (20h) – o Manchester United visita o Newcastle, no domingo (16h30), na 32.ª ronda da Premier League.

Por sua vez, o Lyon visita o Auxerre na noite de domingo (19h45), a propósito da 29.ª jornada da Ligue 1.