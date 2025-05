Ruben Amorim voltou a surpreender. Desta feita, o treinador do Man United pagou para que 30 elementos do staff possam levar as famílias à final da Liga Europa. De acordo com a ESPN, o português tomou esta posição depois de a estrutura dos “Red Devils” informar que adjuntos, fisioterapeutas e equipa de apoio teriam de pagar por estes bilhetes.

Quanto aos jogadores, apenas vão beneficiar de dois bilhetes gratuitos. Tais medidas fazem parte das contingências financeiras do Manchester United.

Depois de visitar o Chelsea nesta sexta-feira, o Man United mede forças com o Tottenham em Bilbao, na final da Liga Europa, na noite de 21 de maio (20h).

Os “Red Devils” perseguem a segunda Liga Europa, depois da conquista em 2017, quando José Mourinho estava ao leme.