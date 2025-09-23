O Manchester United anunciou, na tarde desta terça-feira, a reintegração de Diogo Dalot, tendo em vista a visita ao Brentford no sábado (12h30). O defesa lateral português contraiu uma lesão muscular nos gémeos no princípio deste mês, não jogando desde 30 de agosto, aquando do Man United-Burnley (3-2).

Em quatro encontros na época, o defesa de 26 anos leva uma assistência pela turma de Ruben Amorim. O Manchester United ocupa o 11.º lugar da Premier League, a oito pontos do líder Liverpool e no sábado visita o 17.º.

