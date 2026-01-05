Bruno Fernandes e a saída de Amorim: «Desejo o melhor para si e para o staff»
Internacional português publicou fotografia de abraço ao treinador
Menos de uma hora de Harry Maguire ser o primeiro jogador do Manchester United a reagir publicamente à saída de Ruben Amorim, também Bruno Fernandes deixou uma breve mensagem nas redes sociais.
«Obrigado, Mister. Desejo o melhor para si e para o seu staff técnico», escreveu o internacional português de 31 anos, que recupera de uma lesão numa coxa.
Depois de 19 golos e 18 assistências em 57 jogos na última época, Bruno Fernandes regista cinco golos e sete assistências em 18 partidas nesta temporada. O médio é figura central no Man United desde que chegou, em 2020, pelo que também serviu de pilar ao ciclo de Amorim.
O Manchester United é sexto classificado da Premier League, com 31 pontos, igualado com o Chelsea (5.º), e visita o Burnley (19.º) na quarta-feira (20h15). Darren Fletcher é o treinador interino.