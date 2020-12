Novembro foi um mês em cheio para Bruno Fernandes. O jogador do Manchester United fez quatro golos e uma assisência em quatro encontros na Premier League e foi eleito jogador do mês da prova.

É a terceira vez que o médio, que chegou a Inglaterra no final de janeiro, consegue a distinção, e é o primeiro jogador a vencer três vezes num ano desde Harry Kane em 2017.

«É difícil ter um destes, por isso estou muito orgulhoso de vencer o terceiro», disse Bruno Fernandes à Premier League, apontando o objetivo maior.

«Ficarei feliz quando vencer a Premier League. O objetivo de vir para a Inglaterra, para um clube tão grande, era ganhar a Premier League e acho que temos hipótese de conseguir isso.»

Bruno Fernandes já tinha sido eleito jogador do mês do Manchester United, numa votação dos adeptos do clube e tinha sido distinguido com o prémio de golo do mês do dos Red Devils, pelo tento marcado frente ao Istambul Basaksehir.