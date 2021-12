Bruno Fernandes tem a melhor coleção de pijamas na Premier League? O médio português do Manchester United acredita que sim e não teve complexos em apresentar a sua candidatura nas redes sociais, com muitas gargalhadas à mistura.



O internacional luso apresentou o seu conjunto à Batman, com chinelos incluídos, mas não tem sido fácil convencer os outros. A filha Matilde, por exemplo, parece pouco entusiasmada. Mas tal não estará relacionado com o pijama do jogador.



«A Matilde não está muito impressionada com os meus dotes como barista», explicou Bruno Fernandes, na descrição da imagem.