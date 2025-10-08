O proprietário do Manchester United – Sir Jim Ratcliffe – não planeia tomar decisões precipitadas quanto ao futuro de Ruben Amorim.

«Não teve a melhor das temporadas. Precisa de mostrar que é um grande treinador ao longo de três anos. Não entendo a imprensa, querem o sucesso da noite para o dia. Não é como carregar num interruptor. Não se pode gerir um clube como o Manchester United com base em reações impulsivas», disse ao podcast “The Business” – produzido pelo Times e Sunday Times – a estrear nesta quinta-feira.

Questionado sobre a eventualidade de a família Glazer pressionar a saída de Amorim, Ratcliffe não cedeu: «Não vai acontecer. Há um longo caminho e este é um clube complexo. Mantemos os pés no chão.».

Sobre os recentes cortes no orçamento do clube, o empresário apontou à renovação de quadros.

«Os custos eram demasiado altos. Há pessoas fantásticas, mas também havia mediocridade. Quanto mais dinheiro tivermos, melhor projeto poderemos montar. Ou seja, muito do que fizemos no primeiro ano foi a pensar nesta base financeira sustentável. Neste momento ainda não vemos todos os benefícios desta reestruturação, até porque não estávamos na Liga dos Campeões.»

«O Manchester United vai ser o clube mais lucrativo e daí vai surgir um futebol de alto nível, sustentável no longo prazo», rematou, citado pelo Irish Examiner.

Os comandados de Ruben Amorim ocupam o 10.º posto da Premier League, a seis pontos do líder Arsenal.