O golo de Bruno Fernandes na receção ao Chelsea foi o centésimo pelo Manchester United, clube que representa desde janeiro de 2020, quando deixou o Sporting. Depois de uma estreia promissora, com 12 golos e oito assistências em 22 jogos, o médio português registou 28 golos e 18 assistências em 58 partidas na época 2020/21. Esta foi a melhor temporada pelos “Red Devils”.

Em 2025/26, em seis jogos, Bruno Fernandes leva dois golos. No capítulo das assistências, o capitão do Man United totaliza 76 – máximo de 18 em 2024/25 e 2020/21 – em 296 jogos.

O 11.º classificado da Premier League, a oito pontos do líder Liverpool, visita o Brentford (17.º) no sábado (12h30).

Já segue o canal de Whatsapp do Maisfutebol?