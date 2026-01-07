Noel Gallagher, músico dos Oasis e adepto do Manchester City, reagiu à saída de Ruben Amorim do Manchester United. Em entrevista ao “Talk Sport Drive”, o inglês de 58 anos garantiu que os “Red Devils” vivem no passado e são um inferno.

«Vivem no passado. Antes, treinar o Man United seria o pináculo. Já não é. Só se fosse maluco é que iria para lá. É um clube em ruínas e há demasiadas vozes externas a intervir, como Ferdinand, Scholes ou Neville. Se alguém aceita ir para lá, então só pode ser pelo dinheiro. Já vimos treinadores como David Moyes, Van Gaal ou Mourinho, bons treinadores que também não deram certo no Manchester United. Não vender o clube ao fundo do Qatar foi um erro, seria a única forma de serem competitivos», argumentou.

