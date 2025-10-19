No rescaldo ao triunfo em Anfield, ante o Liverpool (2-1), Bruno Fernandes analisou o dérbi à Sky Sports.

«É sempre bom ganhar. Sabemos o que significam este tipo de jogos. Já há muito tempo que o clube não vencia em Anfield [desde janeiro de 2016]. É muito importante, precisávamos desta vitória e estou muito feliz. Sabíamos que deveríamos ganhar nos duelos e sabíamos que o Liverpool tentaria entrar forte desde princípio. [Depois do primeiro golo] O Liverpool sentiu dificuldades e pressão com a bola, porque os adeptos mostraram descontentamento e exigiram algo mais rápido. Conseguimos abrandar o ritmo e encontrar espaços pelo meio até ao intervalo.»

«Na segunda parte poderíamos ter jogado melhor. É injusto criticar o sistema tático, porque somos capazes de criar dificuldades. O importante é conseguir o sucesso no momento certo. Fomos obrigados a sofrer, mas acreditámos no que preparámos e conseguimos vencer. Mas esta vitória não tem significado se não vencermos o Brighton no próximo jogo», argumentou.

Ao servir Harry Maguire aos 84 minutos, Bruno Fernandes conseguiu a primeira assistência da época.

Este desfecho catapulta o Man United para o nono lugar, com 13 pontos – igualado com o Crystal Palace (8.º) – a dois pontos do Liverpool (3.º). No calendário de Ruben Amorim segue-se a receção ao Brighton (10.º), no sábado (17h30).