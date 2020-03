Prémio atrás de prémio. Bruno Fernandes acaba de ser distinguido com o prémio de jogador do mês de março do Manchester United, depois de já ter recebido a distinção referente a fevereiro. Como a competição está parada, o clube inglês antecipou a atribuição do prémio.



Depois de um mês de fevereiro de grande nível em Inglaterra, o médio português já tinha sido distinguido numa votação promovida pelo Sindicato de Jogadores e no ranking da Premier League, superando Marcos Alonso, Pierre-Emerick Aubameyang, Dominic Calvert-Lewin, Matt Doherty e Nick Pope.



Agora, Bruno Fernandes já começa a receber prémios referentes ao mês de março.