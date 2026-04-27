Ao assistir na vitória do Manchester United sobre o Brentford (2-1), Bruno Fernandes contribuiu para tantos golos dos “Red Devils” na Premier League quanto Cristiano Ronaldo. De acordo com a “Opta”, o médio regista 70 assistências e 70 golos em 226 jogos, enquanto o avançado conseguiu 103 golos e 37 assistências em 236 partidas.

Cristiano Ronaldo representou o Man United entre 2003 e 2009, e entre 2021 e 2022. Por sua vez, Bruno Fernandes deixou o Sporting em 2020, quando rumou a Manchester.

O médio português de 31 anos regista três jornadas consecutivas a assistir, totalizando 20 assistências e oito golos em 33 jogos pelo Man United nesta época. O registo máximo foi conseguido em 2020/21, quando Bruno Fernandes acumulou 28 golos e 17 assistências em 58 jogos.

O Manchester United ocupa o terceiro lugar do campeonato e está a dois pontos de garantir o regresso à Champions.