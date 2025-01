No rescaldo ao empate com o Liverpool, por 2-2, Bruno Fernandes salientou o espírito combativo do Manchester United. O médio português falou à flash da Dazn.

«Temos de ser esta equipa todas as semanas. Somos capazes de demonstrar esta atitude com o Liverpool, o líder da Liga, com o melhor momento na Europa. Se somos capazes de ter esta atitude em Anfield, então sinto frustração ao olhar para trás e ver a posição que ocupamos. Estamos frustrados pela pressão do lugar que ocupamos (13.º), longe dos nossos objetivos.»

«Foi o primeiro jogo em que tentei ser mais calmo, o que é complicado, para transmitir algo de diferente à equipa. Hoje era um jogo para manter a calma.»

«Temos de ser capazes de ter esta atitude e qualidade todas as semanas. A forma como lutámos por cada lance tem de surgir em todos os jogos. Isto não se treina, tem de vir de nós.»

«Não quero falar em “clique”, temos de pensar no jogo da Taça [frente ao Arsenal]. Queremos estar de novo na final. O “clique” que deve acontecer é manter a atitude demonstrada esta noite.»

«É compreensível a frustração em volta do clube, mas continuamos a trabalhar para passar as ideias do mister [Amorim] para o campo. Queremos retirar algo de positivo deste campeonato.»