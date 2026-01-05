Ash Donelon, fotógrafo no Manchester United, recorreu às redes sociais para se despedir de Ruben Amorim, compilando 20 momentos do treinador português.

«Tudo de bom, Ruben», escreveu ao som de "It's a Heartache" de Bonnie Tyler, simbolizando o momento de dor. A publicação está repleta de comentários críticos sobre a decisão do clube.

Ao cabo de 21 jogos na época, o timoneiro de 40 anos conseguiu oito vitórias, totalizando 24 triunfos em 63 partidas, no ciclo que durou 14 meses. Como adiantado pelo Maisfutebol, Amorim deverá permanecer sem clube até ao verão.

O Manchester United é sexto classificado da Premier League, com 31 pontos, igualado com o Chelsea (5.º), e visita o Burnley (19.º) na quarta-feira (20h15). Darren Fletcher é o treinador interino.