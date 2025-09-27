VÍDEO: Bruno Fernandes falha penálti e Ruben Amorim volta a perder
Manchester United derrotado no terreno do Brentford por 3-1
Depois da vitória na última jornada sobre o Chelsea, em Old Trafford, podia imaginar-se que o Manchester United estaria por fim a entrar no caminho dos bons resultados.
Mas não.
Este sábado, na deslocação ao terreno do Brentford, a formação de Ruben Amorim perdeu por 3-1, num jogo em que Bruno Fernandes foi protagonista pelas piores razões: o português falhou um penálti aos 75 minutos, que daria o empate à entrada do quarto de hora final.
Foi a segunda vez que Bruno Fernandes falhou um penálti nesta Liga Inglesa, o que indica como está num momento de menor confiança. Como toda a equipa, aliás.
Ruben Amorim, de resto, apostou numa frente de ataque toda nova, com três reforços: Mbeumo à direita, Sesko no meio e Matheus Cunha na esquerda.
Apesar disso, o Manchester United entrou muito mal no jogo e aos 20 minutos já perdia por 2-0: Igor Thiago aos 8 minutos (após um erro de Maguire) e aos 20 (num lance em que Bayindir defendeu para a frente) fez os dois golos da primeira parte.
Curiosamente, antes disso o mesmo Bayindir ainda tinha evitado um golo com uma grande defesa.
O melhor que o Man. United fez foi reduzir, logo aos 26 minutos, por Sesko, que se estreou a marcar na Liga Inglesa. Mas não foi fácil: o ponta de lança so à terceira conseguiu fazer golo.
Na segunda parte, refira-se, o Manchester United surgiu muito mais ofensivo, dominou, procurou o golo e podia ter escrito uma história diferente quando Bruno Fernandes falhou o tal penálti.
O Brentford, porém, nunca parou de assustar em contra-ataque e já nos descontos fez o 3-1 final, através de um remate de fora da área por Janssen.
Foi a terceira derrota do Manchester United em seis jornadas na Liga Inglesa. E Ruben Amorim acabou o jogo a ouvir os adeptos do Brentford cantar «despedido amanhã, tu vais ser despedido amanhã».