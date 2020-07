O golo de Bruno Fernandes ao Brighton foi eleito o melhor do mês de junho na Premier League. Para além disso, o português do Manchester United foi considerado o melhor jogador do mês na competição.



Bruno Fernandes concluiu com um remate de primeira um contra-ataque perfeito do Man. United. Tudo começou com um passe soberbo de Nemanja Matic para Mason Greenwood, com o adolescente inglês a cruzar para o segundo poste, onde surgiu Bruno para a finalização.