Bruno Fernandes marcou um golaço na vitória do Manchester United frente ao Newcastle (4-1), ampliando a vantagem após um bis de Cristiano Ronaldo no regresso a Old Trafford.



Já com os «red devils» novamente na frente do marcador, graças a Ronaldo, Bruno Fernandes surgiu no corredor central com espaço e disparou sem contemplações, com imensa força e um efeito que deixou o guarda-redes contrário sem reação. Lingard fechou a contagem.



Ora veja o grande golo de Bruno Fernandes: