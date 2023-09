Harry Maguire, defesa central inglês do Manchester United esteve muito próximo de reforçar o West Ham no último defeso, no entanto, o negócio caiu por terra.

No entanto, explica que, devido ao escasso tempo de jogo esta temporada (só jogou uma partida), lembra-se às vezes da transferência falhada.

«Não chegámos a um acordo. Sei que, neste momento, uma vez que não comecei um jogo nos primeiros quatro jogos da época, a história vem-me à cabeça. Quero jogar, quero jogar futebol», começa por dizer em entrevista ao Daily Express.

Ainda assim, o defesa revelou que ele e os responsáveis do clube ficaram satisfeitos por ter ficado e lutar por um lugar na equipa.

«Eles estavam felizes por eu ficar e eu estava feliz por lutar pelo meu lugar. Quero fazer isso e sempre que treinar ou jogar, vou dar tudo de mim», disse.

O internacional inglês recordou o início de época atribulado no Manchester United, por estar a ter pouco tempo de jogo.

«As primeiras quatro semanas foram difíceis porque era um jogo por semana e o treinador não me selecionou, mas agora temos muitos jogos pela frente e tenho a certeza de que vou jogar muitos jogos», concluiu.