A aventura de Harry Maguire em Old Trafford vai mesmo prolongar-se por mais uma temporada. Ruben Amorim confirmou que o Manchester United ativou a cláusula para prolongar o vínculo do defesa central, de 31 anos, até junho de 2026, confirmando-se uma intenção que vinha sendo aventada nos últimos tempos.

Na conferência de imprensa de antevisão ao jogo com o Liverpool, no domingo (16h30), referente à 20.ª jornada da Premier League, o treinador português elogiou a postura demonstrada pelo defesa-central desde que chegou ao clube e identificou-lhe um ponto a melhorar.

«Ele lidou muito bem com as suas dificuldades. Precisamos de líderes em campo e ele tem de melhorar nessa parte, mas estamos felizes em poder continuar com ele. Precisamos muito dele neste momento e vamos acionar a opção», explicou Amorim.

Quem também está perto de renovar pelos «red devis» é o jovem avançado Amad Diallo, confirmou o técnico português. Tal como no caso de Maguire, o vínculo do internacional costa-marfinense, de 22 anos, expira em junho deste ano, mas o United tem a opção de ampliá-lo até 2026.