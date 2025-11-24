A derrota na receção ao Everton (1-0), nesta segunda-feira, deixou Ruben Amorim com a sensação de que o Manchester United regrediu. Em declarações à imprensa inglesa, o treinador português exigiu outro ritmo.

«O Everton foi a melhor equipa. Não jogámos com a mesma intensidade e o Everton até nos ajudou com a expulsão [ao minuto 13]. Precisamos de fazer mais, de pressionar até ao último terço. (…) Foi um retrocesso. Esqueçam o resultado. Estou mais preocupado com a exibição. Temos treino amanhã [terça-feira] e vamos lidar com isto amanhã», analisou em declarações à BBC.

Pouco depois, à Sky Sports, Ruben Amorim abriu o livro.

«Estou muito frustrado, pela forma como começámos o jogo e como não compreendemos como devíamos jogar contra 10. Faltou qualidade na tomada de decisões. Mas o mais importante é a intensidade. Sentiu-se desde o primeiro minuto, percebe-se quando não estamos bem na intensidade. Assim não conseguimos ganhar. (…) Estou frustrado pela forma como jogámos, especialmente em casa, e ao olhar para a tabela. É mais uma oportunidade perdida», acrescentou.

O Manchester United é 10.º da Premier League, com 18 pontos, igualado com Tottenham (9.º), Everton (11.º) e Liverpool (12.º), a três pontos da zona Champions. Segue-se a visita ao Crystal Palace (5.º), no domingo (12h).