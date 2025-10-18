Antes de o Manchester United retomar a competição – no reduto do Liverpool – o defesa Matthijs de Ligt saiu em defesa de Ruben Amorim. Em entrevista ao Telegraph, o defesa neerlandês de 26 anos defendeu o sistema tático e as ideias do treinador português, muito criticado pela insistência no formato 3-4-2-1.

«Estamos a melhorar. No futebol moderno, mesmo com quatro defesas, em algum momento quase todas as equipas jogam num sistema de três defesas. E é até frequente defendermos numa linha de quatro. É sempre fácil culpar e criticar o sistema tático, mas é algo que se adapta ao contexto e ao jogo. Nenhum sistema é fixo durante todo o jogo. Temos de ser flexíveis.»

Nesta longa entrevista, o internacional neerlandês argumentou que as estatísticas não espelham o crescimento tático e mental do grupo, além de comentar a relação com Ruben Amorim.

«Temos uma boa relação, ele é bastante direto, como eu. É uma questão de honestidade. Comunicação e clareza são o mais importante numa equipa», acrescentou.

Contratado há dois anos ao Bayern Munique a troco de 45 milhões de euros, De Ligt leva oito jogos nesta época, 50 no total pelo Man United. A turma de Ruben Amorim é décima na Premier League, a seis pontos do líder Arsenal. Neste domingo há visita ao Liverpool (2.º), às 16h30.