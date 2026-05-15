Aos 44 anos, Michael Carrick acumula 10 vitórias em 15 jogos na segunda passagem pelo comando técnico da equipa principal do Manchester United. Nesta sexta-feira, em conferência de imprensa, o antigo médio confirmou que a renovação é cada vez mais possível.

«Obrigado por questionarem. O meu futuro vai ser decidido em breve. O apoio dos adeptos é uma parte essencial para o clube. Agradeço pelos últimos quatro meses. Por tudo que passámos e pela conexão que os jogadores sentiram, é importante enaltecer o apoio dos adeptos. Temos mais dois jogos pela frente.»

De acordo com a imprensa britânica, Michael Carrick negoceia a renovação com Omar Berrada e Jason Wilcox, diretores que recomendaram o nome do inglês a Sir Jim Ratcliffe, após a saída de Ruben Amorim.

O Manchester United recebe o Nottingham de Vítor Pereira neste domingo (12h30) e está a um ponto de garantir o terceiro lugar na Premier League, o que não acontece desde 2023. No final, Michael Carrick vai seguir a tradição iniciada por Sir Alex Ferguson e vai falar aos adeptos.