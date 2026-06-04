Diretor-executivo do Man United recorda Amorim: «Merece muito crédito»
Omar Berrada defende o treinador e garante que o português vai reencontrar o caminho do sucesso
Omar Berrada defende o treinador e garante que o português vai reencontrar o caminho do sucesso
Em janeiro terminou o ciclo de Ruben Amorim ao leme do Manchester United, o que custou mais de 19 milhões de euros aos ingleses. Em entrevista ao canal do clube, Omar Berrada – o diretor-executivo – elogiou o treinador português de 41 anos.
«Merece muito crédito. Viveu uma temporada muito difícil no ano passado. Foi colocado em circunstâncias difíceis, mas ajudou a elevar o nível. Acredito que terá sucesso e desejo-lhe tudo de bom.»
Ainda assim, Omar Berrada entende que o Manchester United «precisava de outro rumo».
«No fim deu certo com Michael Carrick. Temos o treinador certo, os jogadores certos e a estrutura adequada para competir na Liga dos Campeões, enquanto nos aproximamos da disputa pela Premier League», acrescentou.
O Manchester United terminou o campeonato no terceiro lugar, a 14 pontos do campeão Arsenal.