Em janeiro terminou o ciclo de Ruben Amorim ao leme do Manchester United, o que custou mais de 19 milhões de euros aos ingleses. Em entrevista ao canal do clube, Omar Berrada – o diretor-executivo – elogiou o treinador português de 41 anos.

«Merece muito crédito. Viveu uma temporada muito difícil no ano passado. Foi colocado em circunstâncias difíceis, mas ajudou a elevar o nível. Acredito que terá sucesso e desejo-lhe tudo de bom.»

Ainda assim, Omar Berrada entende que o Manchester United «precisava de outro rumo».

«No fim deu certo com Michael Carrick. Temos o treinador certo, os jogadores certos e a estrutura adequada para competir na Liga dos Campeões, enquanto nos aproximamos da disputa pela Premier League», acrescentou.

O Manchester United terminou o campeonato no terceiro lugar, a 14 pontos do campeão Arsenal.

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