Rasmus Hojlund, avançado dinamarquês do Manchester United, foi alvo de críticas nas redes sociais e respondeu às acusações proferidas por parte de um adepto. Através de uma publicação no Instagram, um utilizador criticou a contratação do jogador, questionando tanto a sua qualidade futebolística quanto o treinador responsável por isso, Erik Ten Hag.

Na publicação, o adepto não poupou palavras ao dizer que «Højlund só está neste clube porque partilha o mesmo empresário que Ten Hag». «Não é por causa da sua capacidade futebolística. As pessoas sabem disso e continuam a pensar que ele é um talento que vai dar certo. Ele faz parte dos maiores escândalos futebolísticos deste século. 72 milhões de libras», adiantou.

A crítica tornou-se ainda mais agressiva quando a página apontou diretamente para o ex-treinador dos Red Devils:

«Erik ten Hag precisa de ser julgado em tribunal pela contratação de Rasmus Højlund. Prendam-no e deitem fora a chave. Quando o atributo mais notório do número nove inicial é choramingar para os defesas, sabe-se que se está em apuros. A TL vai referir o facto de ele não ser apoiado, mas isso é o que acontece quando não se consegue antecipar ou posicionar para as zonas de golo. O toque de trampolim e a falta de jogo de defesa também? O pacote de 72 milhões de euros nunca pareceu tão limitado.»

Hojlund, que tem sido pressionado devido ao seu desempenho (dois golos em 13 jogos na Premier League), respondeu diretamente à publicação: «Olá, acho o seu post um pouco perturbador, amigo. Tem razão em ter a sua opinião, mas deixa de falar de coisas que não sabes. Isso é tudo.»

Contratado por 72 milhões de libras (cerca de 86 milhões de euros), Højlund chegou ao Manchester United com a missão de reforçar o ataque, em 2023, mas tem enfrentado dificuldades desde que chegou a Inglaterra, tendo apenas 23 golos em 64 jogos pelo emblema britânico.