O Manchester United não permite a estampagem dos nomes de Cristiano Ronaldo, Cantona e de David Beckham nas camisolas. O tema tornou-se mediático após a partilha de um adepto nas redes sociais.

«Não fazia ideia de que o clube não pudesse estampar Cantona, Beckham ou Ronaldo nas camisolas», lê-se numa publicação. Em causa está a falta de licenciamento do Man United para utilizar os nomes dos históricos jogadores.

Cristiano Ronaldo chegou a Old Trafford na temporada 2003/04, com apenas 18 anos, e permaneceu até 2009, quando rumou ao Real Madrid. Passados 11 anos, regressou para temporada e meia. Por isso, realizou 346 jogos e marcou 145 golos.

Took my son for his new shirt the other day. Had no idea the club weren’t allowed to print Cantona, Beckham or Ronaldo on shirts pic.twitter.com/URoMTgymQr