No primeiro jogo pós-Amorim, Darren Fletcher liderou o Manchester United a um empate na visita ao Burnley (2-2), mas com vários recordes de época. À boleia dos dados do SofaScore – parceiro estatístico do Maisfutebol – é percetível que os “Red Devils” revelaram uma vontade rejuvenescida, alicerçados – entre outros aspetos – no regresso de Bruno Fernandes e na mudança de sistema tático (4-2-3-1).

Como é percetível no gráfico abaixo apresentado , o Man United atingiu vários máximos ofensivos nesta época, a começar pelos remates (30) e pelas entradas no último terço (74). Perante o 19.º e penúltimo – a oito pontos de zona segura – os “Red Devils” driblaram melhor, foram mais coletivos no ataque e ganharam mais duelos.

Na sequência de iniciativas coletivas, o Man United conseguiu 16 remates, quando o máximo anterior era de 12 remates.

Ao cabo de quatro jornadas a pontuar – três empates e uma vitória – o Manchester United é sétimo classificado, com 32 pontos – igualado com o Newcastle (6.º) – e recebe o Manchester City (2.º) a 17 de janeiro.