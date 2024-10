O Man. United venceu este sábado o Brentford, por 2-1, em Old Trafford. Ora esta frase é verdadeiramente notícia, sobretudo porque é que ainda não se tinha visto em outubro. O último triunfo dos Red Devils foi a 14 de setembro, em Southampton (3-0).

Desde então, o Man. United somou uma derrota e quatro empates, um dos quais até teve sabor a vitória: no Estádio do Dragão, aos 92 minutos, com um golo de Maguire.

Esta tarde, com Diogo Dalot e Bruno Fernandes no onze, o jogo até começou mal para os Red Devils: o Brentford marcou primeiro, nos descontos da primeira parte, através de Pinnock, num momento em que De Ligt estava fora de campo a receber assistência e reagiu muito mal ao golo adversário.

Logo no início da segunda parte, porém, um grande passe de Rashford encontrou Garnacho ao segundo poste e o argentino empatou o jogo. Estavam jogados 47 minutos.

Um quarto de hora depois, o momento da tarde: uma grande assistência de Bruno Fernandes lançou Hojlund sobre a esquerda e o dinamarquês picou a bola sobre o guarda-redes, para um belo golo.

Depois disso, a quinze minutos do fim, ainda entrou Fábio Carvalho no Brentford, ele que teve nos pés a última oportunidade para o empate, mas o remate saiu ao lado.

Com este triunfo, o Man. United ultrapassou precisamente o Brentford e subiu ao décimo lugar da Liga Inglesa.