Após derrota e empate com Arsenal e Fulham para a Premier League, e a eliminação na Taça da Liga no reduto do Grimsby Town, o Manchester United centra atenções na receção ao Burnley. Na tarde desta sexta-feira, em conferência de imprensa, Ruben Amorim abordou vários assuntos, entre os quais a vontade de permanecer no clube.

«Por vezes quero ficar 20 anos, noutros momentos quero sair. É a minha forma de estar. Quando tivermos uma derrota como aquela contra o Grimsby, vou reagir daquela forma. Por vezes gosto de estar com os jogadores, noutras ocasiões não quero estar com eles. As atitudes geram sempre consequências, há sempre o lado inverso da moeda. Preciso também de melhorar na minha postura e forma de comunicar. Mas, o foco, agora, está no próximo jogo.»

«Kobbie Mainoo? Não posso comentar muito, mas quero que ele fique, quero que ele lute pelo seu lugar entre os titulares. Precisamos dele e esse dossier não vai mudar. Quanto ao Garnacho e Hojlund, não sei como vão essas situações terminar. Percebo que os jogadores querem jogar mais, mas todos terão oportunidades, devem trabalhar durante a semana», atirou.

O Man United, 16.º classificado com um ponto, recebe o Burnley (11.º) na tarde deste sábado (15h).