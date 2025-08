À margem da preparação do terceiro e último encontro do torneio de pré-época da Premier League, frente ao Everton, Ruben Amorim voltou a abrir o livro sobre os objetivos ao leme do Manchester United. Depois de viver a pior campanha no campeonato dos “Red Devils” desde 1990, o treinador português apontou ao legado de Alex Ferguson.

«Quero ficar 20 anos no Man United, esse é o meu objetivo. E acredito que algo vai acontecer. Em alguns momentos terei sorte. Já tive muita sorte na minha carreira enquanto treinador. Em todo o caso, sabemos que os resultados vão ditar o futuro.»

«Pressão? Senti-a quando terminei a carreira como jogador, devido às lesões. Senti pressão porque queria continuar a ajudar a minha família», começou por dizer à BBC, em Chicago (Estados Unidos).

No cargo desde novembro, quando rendeu Erik ten Hag, Amorim conseguiu 16 vitórias em 42 jogos, deixando a Liga Europa escapar na final, frente ao Tottenham. Por isso, esta época não vai levar as competições europeias a Old Trafford.

«Fui para vários jogos a saber que não seríamos competitivos, é muito frustrante. E quando estás a perder, ponderas mudar os padrões, para que os jogadores te apoiem. Mas, não o fiz. Quando digo que vou fazer…. Existem regras. Se não treinares de forma correta, tenho vídeos para o comprovar. E mostro-os à frente de todos.»

Depois de jogarem com o Everton na noite deste domingo (22h), os “Red Devils” retomam os treinos em Carrington na quarta-feira. O derradeiro teste de pré-época está agendado para as 12h45 de sábado, em Old Trafford, com a Fiorentina.

Numa fase em que Alejandro Garnacho, Jadon Sancho, Antony e Tyrrell Malacia treinam à parte e procuram um novo rumo, Ruben Amorim apontou ao extremo argentino.

«É um miúdo muito talentoso, mas, por vezes, simplesmente não resulta. Está claro que ele quer algo diferente, com uma liderança diferente. Trabalho com quem quer ficar», rematou.

O Manchester United empatou com Leeds (0-0) e venceu West Ham (2-1) e Bournemouth (4-1) na pré-época. A jornada inaugural da Premier League está agendada para a tarde de 17 de agosto, em casa, frente ao Arsenal.