Bruno Fernandes segue imparável e, nesta segunda-feira, assistiu na vitória caseira do Manchester United sobre o Brentford (2-1). Na 34.ª jornada da Premier League, o capitão dos “Red Devils” atingiu a terceira ronda consecutiva a assistir, totalizando 20 assistências e oito golos em 32 partidas nesta época pelo clube.

Neste encontro, que também contou com o lateral Diogo Dalot de início, Bruno Fernandes esteve envolvido no lance que culminou no golo de Casemiro, aos 11 minutos. Antes do intervalo, aos 43 minutos, o médio português serviu Sesko para o segundo. Esta foi a 19.ª assistência de Bruno Fernandes na presente edição do campeonato inglês, ficando agora a apenas uma do recorde de mais assistências numa só época, que pertence a Thierry Henry e Kevin De Bruyne.

Antes ainda do 2-0 do United, o Brentford ameaçou o empate por várias ocasiões.

Entre trocas, as “Abelhas” beneficiaram de um fantástico remate do médio Mathias Jensen para relançarem o encontro. Apesar do golo aos 87 minutos, as sucessivas ameaças foram insuficientes para restabelecer a igualdade.

Depois de uma exibição mais eficaz do que vistosa, o Man United arrecadou a segunda vitória consecutiva, reforçando o terceiro lugar, com 61 pontos, a somente um de selar o regresso à Champions. Segue-se a receção ao Liverpool (4.º), no domingo (15h30).

Por sua vez, o Brentford encerrou a série de seis jornadas a pontuar, continuando no nono lugar com 48 pontos, a um do Bournemouth (7.º), o primeiro emblema em lugar europeu. No sábado (15h) há receção ao West Ham (17.º).