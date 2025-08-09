VÍDEO: Man United encerra pré-época com vitória nos penáltis
Sesko apresentado a Old Trafford e De Gea, guardião da Fiorentina, de regresso. Ruben Amorim invicto em cinco jogos
O Manchester United encerrou a pré-época com uma vitória em Old Trafford, nos penáltis, frente à Fiorentina (1-1, 5-4 após penáltis). Na tarde deste sábado – ainda sem o reforço Benjamin Sesko a titular no ataque – Ruben Amorim apostou em Bruno Fernandes de início, enquanto Diogo Dalot e Ugarte foram suplentes utilizados.
Talk about a special moment. pic.twitter.com/jzoi1JKS0S— Manchester United (@ManUtd) August 9, 2025
O marcador foi inaugurado ao oitavo minuto, a favor dos italianos, pelo médio Simon Sohm. Na reação, os “Red Devils” forçaram o autogolo do médio Gosens, aos 25 minutos.
Entre trocas, o nó apenas foi desatado nos penáltis, desempate no qual apenas o defesa Farisi – o quarto da Fiorentina – errou. Nos anfitriões, Bruno Fernandes, Matheus Cunha, Diogo Dalot, Diallo e Mainoo cobraram com sucesso.
Feitas as contas, a turma de Amorim não perdeu na pré-época, vencendo – nos 90 minutos – West Ham (2-1 e Bournemouth (4-1), e empatando com Leeds (0-0), Everton (2-2) e Fiorentina (1-1).
O Manchester United disputa a primeira jornada da Premier League na tarde de 17 de agosto (16h30), em casa, frente ao Arsenal.