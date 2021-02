Manchester City e Manchester United são os clubes com o pior saldo nas últimas dez janelas de transferências, nas cinco grandes ligas [ainda que os valores envolvidos sejam dificilmente ultrapassados por qualquer outro clube nas ligas periféricas ou até confederações que não a UEFA].

O CIES, observatório do futebol, analisou os últimos cinco anos [mercado de inverno e de verão] e concluiu que no campo oposto estão dois clubes franceses.

De acordo com a mais recente publicação daquela entidade, o City tem um saldo negativo de 631 milhões de euros. Mais do que os 586 do rival vermelho da cidade.

Segue-se o Barcelona. O deve e o haver entre compras e vendas levou o clube catalão para um défice de -471 milhões de euros nessa «balança». Por aí se explica, também, os números que vieram a público sobre o panorama financeiro no clube da Cidade Condal.

No lado oposto estão Lille e Lyon. O clube dos portugueses José Fonte, Renato Sanches, Tiago Djalló e Xeka lidera não só a Ligue 1 como nas últimas dez janelas de transferência tem um resultado positivo de 193 milhões de euros. O Lyon, de Anthony Lopes, conseguiu um saldo de 151 M€.