O City venceu o dérbi de Manchester, por 2-0, e carimbou passaporte para Wembley, onde vai decidir a final da Taça da Liga Inglesa frente ao Tottenham de José Mourinho.

A equipa de Pep Guardiola foi superior durante a maior parte do jogo e concretizou o seu domínio na segunda parte. Stones com a coxa abriu o marcador aos 53m, antes de Fernandinho, aos 83m, sentenciar o resultado final num remate de primeira à entrada da área.

Bruno Fernandes teve nos pés a primeira grande oportunidade do jogo num remate logo aos 9 minutos. De Bruyne respondeu com uma bola ao poste aos 13m numa primeira parte frenética, com três golos anulados (dois para o City e um para o United).

O City esteve mais perto do golo e acabou por levar a melhor num jogo em que Rúben Dias e João Cancelo foram titulares do lado dos Citizens, tal como Bruno Fernandes pelo United. Bernardo Silva, castigado, não constou da ficha de jogo.

A formação azul celeste só não calou Old Trafford porque o jogo foi disputado sem público, mas venceu com justiça o rival.

Próxima paragem: Wembley, para uma final com o Tottenham a 25 de abril, onde o City vai tentar defender o título.