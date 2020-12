Manchester não é vermelha nem azul. É cinzenta. O cartaz deste sábado colocava United e City frente a frente em Old Trafford, mas o dérbi da cidade foi quase um desperdício de tempo para os adeptos neutros e nem um golo teve para amostra. Um 0-0 que penaliza toda a gente e que não deixa nenhum dos quatro portugueses 'envolvidos' no jogo a sorrir.

O United chegava a esta jogo debaixo da pressão da eliminação na Liga dos Campeões e sem Cavani, lesionado. O historial de Solskjaer com o City dava alguma esperança aos red devils, com o técnico norueguês a ter duas vitórias no currículo nos dois confrontos com os citizens.

Um ponto à frente do rival na tabela, o United foi a jogo com Bruno Fernandes de início, como era expectável, mas nem o português de um lado, nem Kevin de Bruyne do outro, conseguiram ter a influência habitual nas respetivas equipas.

Na primeira parte, destacaram-se duas jogadas: uma recuperação de bola de Bruno Fernandes que terminou num remate de Pogba, que foi intercetado; uma saída fantástico do Manchester City concluída por Mahrez, na cara de De Gea, que o espanhol defendeu. Dois lances em 45 minutos em que só emblemas, cores e o palco nos diziam que este é um dos jogos mais apaixonantes de Inglaterra.

No segundo tempo, Bruno Fernandes mudou de posição, ao contrário dos portugueses do ManCity: Rúben Dias continuou como central, Cancelo como lateral-esquerdo e Bernardo Silva como suplente. O esquerdino nem viria a entrar, já agora.

O United melhorou com a passagem de Bruno para a esquerda e Pogba ao meio, mas seria sol de pouca dura. Afinal, Manchester é cinzenta por alguma coisa. Um remate de Rashford ao lado e um remate de Kevin de Bruyne bloqueado por Maguire foram o melhor de uma segunda parte sem emoção.

As duas equipas até pareciam jogar a passo. E como não caminharam sozinhas para o final do jogo, somaram um ponto cada uma e podem ver os líderes Liverpool e Tottenham fugir ainda mais na frente do campeonato.