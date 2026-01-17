Bernardo Silva e Maguire tiveram um momento em que o ambiente aqueceu, durante o dérbi de Manchester, entre United e City, que se joga em Old Trafford. Aos 20 minutos, durante uma disputa de bola junto à linha lateral, Bernardo empurrou Maguire, que reagiu mal e atirou o português pela linha de fundo. Bernardo Silva ainda se levantou, mas olhando de baixo para o tamanho do adversário... preferiu colocar um ponto final na desavença.