No primeiro dérbi de Manchester desta temporada, Guardiola viu o triunfo escapar em dois minutos, caindo no colo de Ruben Amorim. Na tarde deste domingo, a propósito da 16.ª jornada da Premier League, a reviravolta iniciada por Bruno Fernandes culminou no regresso do Man. United aos triunfos no campeonato (1-2).

Quanto às escolhas dos treinadores, o Manchester City apresentou-se com Rúben Dias, Bernardo Silva e Matheus Nunes de início. Do outro lado, Bruno Fernandes e Diogo Dalot foram titulares, enquanto Rashford e Garnacho ficaram de fora da convocatória.

Recorde a história do 80.º dérbi de Manchester na Premier League.

Numa primeira parte controlada pelos «Citizens», os alarmes soaram no banco de Ruben Amorim aos 13 minutos, quando Mason Mount caiu no relvado, lesionado. Por isso, o inglês foi rendido por Mainoo, contrariando o plano do treinador português para este encontro.

No que diz respeito a oportunidades de golo, apenas surgiram aos 22 e 24 minutos, sempre por Foden, rematando contra a defesa ou a rasar o poste de Onana. De aviso em aviso, a turma de Guardiola aproveitou um canto para confirmar o ascendente.

Aos 36m, na sequência de um canto à esquerda, De Bruyne fez mira para a área, encontrando o cabeceamento certeiro de Gvardiol. Ao bater Diogo Dalot nas alturas, o defesa croata assinou o primeiro golo em dérbis de Manchester, o quarto na presente edição da Liga.

De sublinhar que Gvardiol é o defesa com mais golos em 2024 e o segundo melhor marcador do Man. City no campeonato, somente atrás de Haaland (13).

⚠️ | QUICK STAT

Most goals by a defender for a club from Europe's top 5 leagues in 2024: 🥇 9 – Joško Gvardiol 🆕 🥈 7 – Gianluca Mancini, Fabian Schär, Gabriel Erling Haaland (37) and Phil Foden (21) are now the only Manchester City players with more goals this calendar year!… pic.twitter.com/Bxth9HFr9t — Sofascore Football (@SofascoreINT) December 15, 2024

Quando o Manchester United se mostrava tranquilo na transição, o City inaugurou o marcador. Na pausa, os anfitriões registavam mais remates (7-4) – 3-0 em remates enquadrados – mais cantos (4-1) e mais livres (7-3). Ao Manchester United faltava pragmatismo na transição ofensiva. O que raramente mudou na etapa complementar.

Reveja as melhores imagens deste dérbi.

Face aos erros de Bruno Fernandes na transição, os «Red Devils» raramente se projetaram para a área de Ederson. Ainda assim, em contracorrente, aos 63m, o guardião impediu o golo de Diallo, voando para travar o cabeceamento, após cruzamento de Bruno Fernandes.

E, ainda que o Manchester City permanecesse na mó de cima, Bruno Fernandes dispôs de uma das melhores oportunidades para repor a igualdade. O relógio assinalava 74m, quando, na cara de Ederson, o médio picou o esférico, mas a bola apenas tirou tinta ao poste. Na linha lateral, a Amorim restou levar as mãos à cabeça.

Entre trocas, os minutos corriam e as hostes «Citizens» davam o triunfo quase por garantido, até porque o Manchester United revelava incapacidade para aumentar a pressão. Mas, os momentos capitais estavam prestes a surgir.

Aos 87m, Matheus Nunes mediu muito mal um passe para Ederson, carregando Diallo em falta, na área. Por isso, Bruno Fernandes aproveitou para assinar o quarto golo na Liga, o quarto em duelos com o Man. City e para se tornar o «Red Devil» com mais penáltis convertidos na Premier League (21).

Most penalties scored for Man United in the Prem:

21 — Bruno Fernandes 20 — Wayne Rooney pic.twitter.com/KV8eiiAbQu — StatMuse FC (@statmusefc) December 15, 2024

E, num ápice, o Manchester United consumou a reviravolta, sobretudo graças a um passe fantástico de Lisandro Martínez. Ainda em meio-campo defensivo, o defesa encontrou Diallo nas costas da defesa.

Assim, Ruben Amorim fez história e contrariou as más estreias de David Moyes, Van Gaal, José Mourinho, Solskjaer, Ralf Rangnick e Ten Hag diante do rival de Manchester. Ademais, os «Red Devils» voltaram a vencer em casa do City. A última vez havia acontecido em março de 2021.

O regresso aos triunfos permite ao Manchester United subir ao 12.º lugar, com 22 pontos, menos cinco do que o Manchester City (5.º).

Wins this season:

11 — Man United 11 — Man City pic.twitter.com/2MboAFWV4D — StatMuse FC (@statmusefc) December 15, 2024

No calendário de Ruben Amorim segue-se o duelo com o Tottenham, em Londres, a contar para os «quartos» da Taça da Liga, na noite de quinta-feira (20h).

Por sua vez, o Man. City retoma a ação no próximo sábado (12h30), no reduto do Aston Villa (6.º).