Marcus Rashford, avançado de 25 anos do Manchester United, concedeu uma entrevista ao antigo internacional inglês Gary Neville para o podcast ‘The Overlap’ da Sky Sports, na qual abordou o trabalho com o treinador neerlandês Ten Hag e elogiou a sua mentalidade vencedora, reiterando o desejo de conquistar troféus ao invés de apontar aos quatro primeiros lugares, que dão acesso à Liga dos Campeões:

«Tenho gostado de trabalhar com os diferentes treinadores, porque sinto que pude absorver um pouco de cada um e isso ajudou-me a amadurecer rapidamente, especialmente nos estágios iniciais, e isso ajudou-me no desenvolvimento do meu jogo. Quando ele [Ten Hag] chegou, eu não o ouvi falar sobre ficar entre os quatro primeiros uma única vez. Ele só queria ganhar troféus. Se tens essa mentalidade, não importa o que estejamos a jogar, queremos vencer tudo», começou por dizer Rashford.

Em análise à época que os Red Devils fizeram, que culminou com a conquista a Taça da Liga e o terceiro lugar na Premier League, o avançado inglês reconheceu que Ten Hag foi crucial na forma as derrotas pesadas eram abordadas, reiterando que a equipa conseguia sempre dar a volta por cima:

«Apesar das derrotas pesadas, sempre conseguíamos dar a volta por cima. Não há pior momento do que perder contra equipas rivais e sofrer muitos golos. Mas após os jogos, ainda fazíamos a análise e ele [Ten Hag] estudava tudo connosco. Ele tem uma compreensão muito elevada dos jogadores», afirmou o jogador.

Rashford também falou sobre a sua experiência com a pré-época de Ten Hag: «A pré-época do Erik é uma das mais exigentes. Exercícios de corrida, muitos treinos de passe e é necessária muita concentração mental. Quando estamos cansados, é difícil manter a concentração por longos períodos de tempo. Não é um treino fisicamente pesado, mas quando o fazemos no calor em que treinamos, é desafiador», reconheceu.