Mason Greenwood abriu caminho para a goleada do Manchester United frente ao RB Leipzig (5-0) e dedicou o golo a Jeremy Wisten, jovem jogador que esteve na formação do Manchester City até maio e que perdeu a vida aos 17 anos, no início da semana.



«Este é para ti, irmão», escreveu Greenwood, nas redes sociais, depois do encontro em Old Trafford.



Jeremy Wisten nasceu no Malawi mas foi para Inglaterra com tenra idade, na companhia dos pais. Promessa do Manchester City, o jovem sofreu uma lesão grave e sentiu dificuldades em recuperar, segundo contou o pai à imprensa inglesa. Wisten foi dispensado pelo City em maio, ainda foi treinar a outros clubes mas não estava a encontrar colocação. Recentemente, foi encontrado morto em casa. Não foi ainda comunicada oficialmente a causa da morte.

That one was for you bro ❤️ RIP Jeremy Wisten 🕊 pic.twitter.com/Njc2eRFcHk — Mason Greenwood (@masongreenwood) October 28, 2020