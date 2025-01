Estão desfeitas as dúvidas, Amad Diallo está de pedra e cal no Manchester United. Na tarde desta quinta-feira, os «Red Devils» oficializaram a renovação do jovem avançado, até 2030.

Formado na Atalanta, o costa-marfinense, de 22 anos, acumula seis golos e sete assistências em 28 partidas nesta temporada. Aliás, o extremo é amuleto de Ruben Amorim, uma vez que marcou na reviravolta frente ao Manchester City (1-2), na derrota com o Tottenham (4-3) e no empate com o Liverpool (2-2).

«Aprendi muito desde que cheguei. Sou muito grato aos treinadores, à equipa e aos adeptos. É uma temporada difícil, mas acredito que estamos no caminho certo e que o futuro vai ser especial», referiu Diallo, aos meios do clube.

O Manchester United prepara a visita ao Arsenal, na tarde de domingo (15h), nos «32-avos» da Taça de Inglaterra.