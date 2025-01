Roy Keane não poupou nas palavras quando questionado sobre a postura de Marcus Rashford. Ao podcast «Stick to Football», a lenda dos «Red Devils» sugeriu que o avançado inglês altere a postura.

«Especialmente se pensarem que ele quer mudar-se, é mais uma razão para treinar bem, para que estejas à altura no novo clube e sejas lembrado pela atitude decente. Ele devia ter vergonha.»

Ora, sobre o mesmo tema, Wayne Rooney viu o jogador a trabalhar: «Fui a Carrington no domingo e o Rashford estava no centro de treinos com o preparador físico. Mas, ele precisa de deixar o clube, já não é o mesmo».

Formado no Manchester United, Rashford, de 27 anos, totaliza sete golos e três assistências em 24 partidas nesta temporada. Sob ordens de Ruben Amorim, o avançado não joga desde 7 de dezembro.