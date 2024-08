Matthijs de Ligt é reforço do Manchester United até 2029, anunciou esta terça-feira o clube inglês.

«Bem-vindo, Matthijs! Temos o prazer de anunciar a contratação de Matthijs de Ligt ao Bayern Munique», pode ler-se no comunicado oficial.

Segundo a imprensa internacional, o defesa central custou cerca de 45 milhões de euros aos cofres dos Red Devils. Formado no Ajax, o neerlandês de 25 anos jogou na Juventus, entre 2019/20 e 2021/22, e no Bayern Munique nas duas últimas temporadas.

«Assim que ouvi que o Manchester United me queria, senti uma excitação relativamente à oportunidade de um novo desafio num clube tão histórico. Nas conversas que se seguiram fiquei impressionado com a visão que a liderança do futebol estabeleceu e o papel que eles viram para mim nisso», referiu o jogador aos canais oficiais do clube.

Welkom, Matthijs! 🤝

We are delighted to announce the signing of @MdeLigt_04 from Bayern Munich ✍️ #MUFC — Manchester United (@ManUtd) August 13, 2024

No mesmo dia, os ingleses anunciaram também a contratação de Noussair Mazraoui, que chega igualmente do Bayern.

O lateral-direito marroquino terá custado 15 milhões de euros (mais cinco em objetivos) ao emblema de Old Trafford e assinou até 2028, com opção por mais um ano.

Mazraoui, de 26 anos, estava em Munique há duas épocas, depois de ter representado o Ajax.