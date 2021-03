Ole Gunnar Solskjaer deixou esta quarta-feira rasgados elogios a Diogo Dalot, lateral-direito português que está emprestado pelo Manchester United ao Milan.

O jogador formado no FC Porto foi um dos jogadores que esteve em destaque no duelo entre as duas equipas da semana passada, e recebe agora uma mensagem positivo do técnico dos red devils.

«Ele [Dalot] está a jogar num grande clube com grandes expectativas. Tem-me impressionado e estou ansioso por tê-lo de volta», afirmou Solskjaer, na conferência de imprensa do jogo da segunda mão dos oitavos de final da Liga Europa.

Diogo Dalot tem 22 jogos e dois golos pela equipa principal do Milan esta época. O jovem de 21 anos é um dos jogadores convocados por Rui Jorge para o Europeu de sub-21.