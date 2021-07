O defesa português Diogo Dalot, do Manchester United, respondeu ñesta sexta-feira a perguntas numa página de Instagram.

Entre vencer a Liga dos Campeões ou o Mundial de seleções, Dalot garante que preferia vencer o Mundial por Portugal, o que lhe traría um «sentimento especial». Quando pediram para escolher entre Liga Italiana ou Liga Inglesa, o defesa de 22 anos equilibrou a balança.

«Eu diria que, taticamente, prefiro a Serie A, mas, quanto à atmosfera intensa, prefiro a Premier League», respondeu Dalot.

Em relação à preferência entre Lionel Messi e Cristiano Ronaldo, Dalot defende o compatriota. «O 'GOAT', o maior de todos os tempos, para mim, é o CR7, Cristiano Ronaldo», idolo assumido do jovem jogador.

No final, quando perguntado sobre com qual lenda do futebol gostaria de jogar, Dalot responde com 100% de certezas.

«Se pudesse, escolhia 100% jogar com Ronaldinho», disse o defesa português.

Diogo Dalot esteve emprestado ao Milan na última temporada. O jogador pertence aos ingleses do Manchester United.