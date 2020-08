Harry Maguire, capitão do Manchester United, será este sábado presente a um juiz por «agressão» a um polícia, depois de ter sido detido na quinta-feira na ilha grega de Mykonos devido a desacatos num bar.

«Está tudo bem. O Maguire nega as acusações. Se tudo correr normalmente, termina no sábado», afirmou o advogado do defesa central, Konstantinos Darivas, em declarações ao jornal desportivo grego Gazzetta.

O causídico acrescentou que Maguire está «em boas condições», apesar de ter passado duas noites detido, acrescentando que vai ser ouvido, na ilha de Syros, no arquipélago das Cíclades, que inclui Mykonos.

Veja as imagens de Maguire a chegar à esquadra em Syros na galeria associada e a sair para tribunal no vídeo abaixo: