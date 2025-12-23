Nos festejos pela conquista da Supertaça de Itália, Rasmus Hojlund recorreu às redes sociais para deixar um recado ao Manchester United, clube pelo qual está emprestado ao Nápoles.

«O significado de uma ótima decisão», atirou.

Depois de 10 golos e duas assistências em 52 jogos pelo Man United, o avançado dinamarquês, de 22 anos, leva sete golos e três assistências em 19 partidas pelo Nápoles.

