William Osula, dinamarquês nascido em Copenhaga em agosto de 2003, há 22 anos, decidiu o Newcastle-Man United de quarta-feira, aplicando o 2-1 dos “Magpies” para lá do minuto 90. O ponta de lança representa o Newcastle desde 2024, mas iniciou a formação nas “escolinhas” dos “Red Devils” na Dinamarca, sendo distinguido pela promissora técnica em 2014.

Em novembro desse ano, o jovem avançado foi premiado com uma visita a Old Trafford, junto dos icónicos Bryan Robson e Gary Pallister.

Congratulations to 11-year-old William Osula from Denmark, winner of today's MU Soccer Schools World Skills Final. pic.twitter.com/v29MkclfK8 — Manchester United (@ManUtd) November 8, 2014

A morar em Inglaterra desde 2018, Osula completou a formação no Sheffield United, contando com uma época de empréstimo ao Derby County. Depois de dois golos e duas assistências em 19 jogos pelo Newcastle na última temporada, o ponta de lança regista quatro golos e uma assistência na época em curso. Em suma, vai justificando o investimento de 11 milhões de euros e espreita um bilhete para o Mundial 2026.

Ao marcar ao Man United, o dinamarquês tornou-se no primeiro suplente utilizado a assinar o golo da vitória para lá do minuto 90 contra os “Red Devils” na Premier League. Além disso, o Newcastle atingiu a quarta vitória caseira consecutiva contra este adversário, o que não acontecia há 95 anos.

Ao cabo de 29 jornadas, o Manchester United é terceiro classificado, enquanto o Newcastle ocupa o 12.º lugar, entre a fuga à despromoção e a perseguição aos lugares europeus.