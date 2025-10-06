Este sábado, o Manchester United de Ruben Amorim recebeu e venceu o Sunderland (2-0), porém, apesar dos festejos no relvado, o clube inglês tem muitos assuntos para tratar fora dele.

Segundo o jornal Daily Mail, uma adepta do Sunderland experienciou um momento algo desagradável durante a partida ao encontrar um rato junto ao lugar onde se iria sentar.

«Quão sujo é Old Trafford? Uma mulher acabou de apanhar um rato no lado visitante», partilhou um adepto nas redes sociais.

Conhecido por ser um dos estádios mais icónicos do futebol, Old Trafford tem apresentado algum degradamento durante os últimos tempos, juntando isso à infestação de roedores. De referir que em novembro de 2024, o estádio recebeu apenas duas estrelas no que toca à higiene, tendo sido encontradas fezes de ratos em vários locais.

Em janeiro, na receção ao Southampton, um adepto da equipa visitante já tinha encontrado um roedor nas bancadas. Em 2023, foi encontrado um animal morto junto à entrada dos adeptos visitantes.