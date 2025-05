Patrice Evra, antigo jogador do Manchester United, partilhou balneário com inúmeras estrelas, entre elas os portugueses Cristiano Ronaldo e Nani. Em conversa no podcast SDS, o francês recordou o primeiro treino que fez no clube inglês e que acabou em 30 minutos devido a uma luta entre CR7 e Van Nistelrooy.

«Éramos uma família, mas no treino odiávamo-nos. Jogar contra o Man. United era dez vezes mais fácil que treinar com o Man. United. Na minha primeira sessão de treino, o Cristiano Ronaldo tinha acabado de perder o pai e o Carlos Queiroz estava a arbitrar um mini-jogo e dá uma falta para o Cristiano. Vira-se o Van Nistelrooy e diz: “O Carlos Queiroz é o teu novo pai”», começou por explicar.

«O Cristiano começou a chorar e gerou-se uma luta entre os dois. O Ferguson acabou ali o treino. A minha primeira sessão de treino no Manchester foi de apenas 30 minutos. Na altura fazíamos bullying uns aos outros», acrescentou.

Na sequência, o antigo jogador, que representou o clube entre 2006 e 2014, contou como era Sir Alex Ferguson nos treinos.

«Se Ferguson fosse treinador agora, provavelmente estaria preso. Não havia maneira de não ir para a prisão com as coisas que fazia. A quantidade de vezes que vi jogadores a chorar por causa de discussões deles ou por ele atirar chuteiras contra eles? Ele era mau», partilhou, antes de contar um momento que aconteceu em 2011, na deslocação ao terreno do Liverpool, quando Carragher fez uma falta a Nani e o português ficou a chorar no relvado.

«Vimos o lance e fomos todos a correr: Gerrard, Scholes e eu. Quando o Scholes viu o Nani a chorar...“Vai-te lixar”, disse logo».

Mas o pior nem foi a reação do colega, mas sim o que disse o treinador após o encontro, explicou Evra.

«Espero que tenhas a perna partida. Espero mesmo. Um jogador do Man. United não pode chorar em Anfield. E nós, depois do jogo, estávamos à espera do próximo treino porque íamos matar o Nani. Se chorasses por causa de uma hemorragia, estavas morto. Não eras um de nós. Ferguson acabou por dar-lhe uma semana para recuperar mentalmente, porque estávamos à espera de o matar. Tu choras? Morres e não fazes parte do grupo. Ainda hoje usamos a fotografia dele a chorar em Anfield no grupo de WhatsApp», concluiu.