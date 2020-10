É um amor que nunca acaba, e esta quinta-feira, ganhou um novo episódio: Paul Pogba assumiu que sonha jogar no Real Madrid.

Na conferência de imprensa da seleção francesa, o médio de 27 anos garantiu, no entanto, que está focado no Manchester United.

«Todos nós ouvimos o que tem sido dito. O que posso dizer? Sim, todos os futebolistas gostariam de jogar no Real Madrid. Pode ser um sonho», começou por dizer, para depois acrescentar: «É um sonho para mim, por que não um dia? Mas agora estou no Manchester United e adoro o meu clube. Jogo pelo Manchester United, divirto-me e quero fazer tudo para colocar o clube onde merece estar. Darei o meu máximo, como os meus colegas.»

Ora, Pogba termina contrato com os red devils no final desta época e, para já, ainda não recebeu qualquer convite para renovar.

«Ainda não falei com o Ed Woodward [vice-presidente do Man United]. Não falámos sobre a renovação. Para já, estou no Manchester United e focado em regressar à melhor forma física.»

«Acho que haverá um momento em que o clube virá falar comigo para me oferecer alguma coisa, ou então não. Até ao momento, nada aconteceu. Não posso falar sobre uma coisa que não sei», atirou.

Recorde-se que Paul Pogba está atualmente com a seleção francesa, que defronta Portugal no próximo domingo, em jogo da Liga das Nações.