Afastado da competição há mais de um mês, Paul Pogba tem recuperado da lesão que sofreu quando estava concentrado na seleção francesa... no Dubai.

Mas o médio está agora de regresso a Inglaterra a pedido do novo técnico do Manchester United, Ralf Rangnick, cuja situação não lhe agrada nada.

«Pelo que posso dizer, o departamento médico é realmente muito, com muitas abordagens diferentes para a reabilitação. Mas não gosto que os jogadores recuperem das lesões no exterior ou em qualquer outro lugar – a decisão sobre o Pogba foi tomada antes de eu vir», afirmou, citado pelo The Guardian.

«Já falei com o nosso departamento médico e disse que no futuro quero que os jogadores com lesões recuperem aqui, no clube», prosseguiu.

De resto, Pogba termina contrato no final desta época, pelo que em janeiro pode assinar por outro clube a custo zero. Rangnick não vai persuadir o francês a ficar nos red devils.

«Não diria que não vale a pena mantê-lo. Mas os jogadores têm de querer jogar por um grande clube como o Manchester United. Se um jogador não quer jogar no United a médio ou longo prazo, não acho que faça sentido convencê-lo a mudar de ideias», acrescentou.

Rangnick concluiu depois: «Ele pode ser um jogador importante, mas isso vale para todos os outros jogadores que temos. Não sou apenas o treinador do Pogba, sou também o treinador de todos os outros jogadores e a minha ambição é torná-los melhores.»